Cruz Vermelha fez 69 atendimentos de primeiros socorros durante o carnaval na Esplanada

A Cruz Vermelha Brasileira - filial Mato Grosso do Sul participou ativamente nos três dias de carnaval que aconteceram na Esplanada Ferroviária, prestando atendimento de primeiros socorros, realizando a "Campanha Criança Segura" e promovendo a campanha contra assédio.

Nos dias de folia em que a CVB-MS participou, foram 69 atendimentos realizados pela equipe de primeiros socorros, 702 crianças cadastradas na "Campanha Criança Segura" e mais de 2500 adesivos de prevenção ao assédio distribuídos na "Campanha Não é Não".

No primeiro dia, sábado (2), cerca de 35 mil foliões compareceram na Esplanada Ferroviária para prestigiar o tradicional cortejo do Cordão Valu. Neste dia, a Cruz Vermelha prestou atendimento de primeiros socorros para 23 pessoas, sendo 18 delas adolescentes e 16 desses atendimentos causados por embriaguez.

Na segunda-feira (4), 30 mil foliões estiveram presentes na Esplanada para acompanharem o bloco do Capivara Blasé. Houve 33 atendimentos de primeiros socorros, a maioria por conta do abuso de bebida alcoólica. Desses, 15 eram menores de idade e 12 foram atendidos em estado de coma alcoólico.

No último dia de folia, nesta terça-feira (5), 40 mil foliões participaram do encerramento do carnaval promovido mais uma vez pelo Cordão Valu. Treze pessoas receberem suporte de primeiros socorros pela Cruz Vermelha, sendo seis adolescentes.

Além do suporte de primeiros socorros, as campanhas "Criança Segura" e "Carnaval Sem Assédio" foram muito bem recebidas pelo público participante e organizadores do evento.

