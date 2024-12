Capital tem cursos de profissionalização tecnológica com inscrições abertas

O Programa Carreta Digital está com inscrições abertas para os cursos a distância da Carreta Digital ofertados pelo Ministério das Comunicações e a Rede Brasileira de Certificação Pesquisa e Inovação (RBCIP), em parceria com a UFMS, de 2 a 20 de dezembro

As inscrições para os cursos a distância da Carreta Digital podem ser feitas aqui. O curso será realizado no Instituto Mirim de Campo Grande, localizado na Avenida Fábio Zahran, nº 520, Vila Carvalho.

"O projeto vai aproximar crianças e adolescentes dos meios digitais. Ao mesmo tempo que os prepara para o mercado de trabalho, irá percorrer as cinco regiões do Brasil, levando mais inclusão digital para as escolas do nosso país”, disse Gustavo Lima, coordenador de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações.

O professor Marcelo Turine da Faculdade de Computação da UFMS, coordenador regional da Carreta Digital em Mato Grosso do Sul, informa que as inscrições são gratuitas e abertas para todos os estudantes da região e para os alunos do Instituto Mirim, do Sesc e do Senac do Horto Florestal em Campo Grande. Ele acrescenta que há duas turmas abertas no período da manhã e da tarde para os cursos de robótica, montagem e configuração de computadores de alto desempenho (PC Gamer) e manutenção de celulares.

“Os jovens aprendem a consertar celulares, computadores e fazer as montagens dos equipamentos. É uma grande oportunidade deles serem iniciados em uma profissão, que pode favorecer a entrada no mercado de trabalho, apoiarem as suas famílias nas novas tecnologias, além de complementarem conceitos de matemática, física e outras habilidades”, explica Turine.

A diretora-presidente do Instituto Mirim, Patrícia Saraiva Moraes, avalia que o projeto é uma grande uma oportunidade para capacitação profissional, em áreas de tecnologia que despontam no mercado de trabalho. “A tecnologia faz parte do dia a dia das pessoas em todos os momentos. Cada vez mais, o mercado de trabalho vem incorporando novas profissões ligadas à tecnologia e à inovação. Há um leque de oportunidades para os jovens. Por isso, os estudantes devem aproveitar o projeto e mergulhar nos cursos da Carreta Digital, como robótica, montagem e configuração de computadores de alto desempenho- PC Gamer e manutenção de celulares. Cada curso tem duração de 10 horas, e são oferecidos em uma semana, com 2 horas por dia”, ressalta.

O objetivo do Programa Carreta Digital no Brasil é promover a inclusão e a capacitação profissional itinerante de estudantes em situação de vulnerabilidade social, proporcionando habilidades e oportunidades para um futuro melhor.

A Carreta Digital é um laboratório móvel equipado com tecnologia de ponta, e tem como objetivo ser uma sala tecnológica itinerante oferecendo cursos e treinamentos em novas tecnologias para 15 mil estudantes do Brasil. Nesta primeira etapa, o piloto vai focar no Distrito Federal e nos Estados de Mato Grosso do Sul, Roraima, Maranhão e Rio Grande do Sul.

A expectativa do projeto é capacitar 3 mil estudantes em Mato Grosso do Sul até julho de 2025. Em Mato Grosso do Sul, o projeto começou na unidade de cultura Sesc Lageado, em Campo Grande, no dia 28 de outubro. Os estudantes participaram de cursos de robótica, montagem e configuração de computadores de alto desempenho- PC Gamer e manutenção de celulares.



Agência de Comunicação Social e Científica (Agecom/UFMS)

Secretaria da Rádio, TV e Mídias (Semid)

Telefones: (67) 3345-7024 e (67) 3345-7027

