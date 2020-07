Capital vê com simpatia lockdowns aos finais de semana e cloroquina

Os campo-grandenses veem com simpatia o “mini lockdown”, adotado nos finais de semana e o uso da cloroquina no tratamento do novo coronavírus (Covid-19), segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul (IPEMS). Foram entrevistadas 600 pessoas na capital entre os dias 20 a 23 de julho e a margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em relação a mini lockdown, aos finais de semana, a pesquisou revelou que 67,9% da população é a favor. Já 28,8% são contrários a medida restritiva e 2,2%, não souberam ou não quiseram opinar.

Em relação ao uso da cloroquina como medicação no combate a Covi-19, 58,3% são a favor, sendo que, 22,5% são contrários e 19,2%, não souberam ou não quiseram opinar.

Método

Para elaboração da pesquisa, os trabalhos de campo foram realizados por entrevistadoras que receberam instruções específicas para cada projeto. São checados até 20% dos questionários, seja in loco, pela coordenação de campo ou, posteriormente, por telefone.

