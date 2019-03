Capivara invade residência em MS

Da redação com assessoria

Saiba Mais Geral Prefeitura entra na luta pela causa animal

Policia Militar Ambiental (PMA) de Coxim capturaram no início da tarde desta sexta-feira (15), uma capivara, que estava em uma residência à rua dos Romanos, no bairro Jorge Ritis em Coxim.

Os Policiais foram acionados por uma moradora, em virtude de o animal ter entrado na varanda da sua residência.

A PMA foi ao local e com uso de puçás efetuou a captura do bicho e o colocou em uma jaula de contenção. A capivara foi solta no seu habitat natural.

Saiba Mais Geral Prefeitura entra na luta pela causa animal

Deixe seu Comentário

Leia Também