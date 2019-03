Carnavalescos de Corumbá promovem ato para agradecer apoio do poder público

Da redação com informações da assessoria

As entidades carnavalescas de Corumbá realizaram um ato de agradecimento ao governo estadual e a prefeitura local pelo apoio financeiro destinado esse ano às escolas de samba e blocos, totalizando mais de R$ 1,6 milhão.



Os carnavalescos e o prefeito Marcelo Yunes destacaram a sensibilidade e o entendimento do governador Reinaldo Azambuja de investir no carnaval pela sua tradição e evento gerador da economia.



“Num momento de crise, estado e município foram parceiros e esse apoio nos credencia a realizar esse ano um dos melhores ou o melhor carnaval de todos os tempos em Corumbá”, afirmou o presidente da Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba), Zezinho Martins.



O encontro promovido para formalizar a gratidão das agremiações ao governador e ao prefeito da cidade foi realizado na sede da Oficina de Dança de Corumbá, na manhã deste sábado.

Deixe seu Comentário

Leia Também