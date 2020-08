Casal de jovens morto em acidente tinha pouco mais de um ano de namoro

O casal de jovens que morreram na manhã desta sexta-feira (7), após um acidente de moto na Avenida Lúdio Coelho, em Campo Grande, estava namorando desde o dia 26 de maio de 2019.

Eduardo Bruck e Hellen Oliveira Diniz estavam na motocicleta GSXS 750, de cor azul, que bateu contra uma Caminhonete Hilux Toyota. Os socorristas ainda tentaram reanimar as vítimas que não resistiram e morreram no local.

Conforme os perfis pessoais de Eduardo e Hellen, eles começaram a namorar no dia 26 de maio do ano passado, tiveram o apoia de amigos, o compartilhamento do relacionamento teve 111 curtidas e 64 comentários.

Ele de 1997 ela de 2003, ainda tinha muito pela frente.

Um amigo ao saber do falecimento de Eduardo, publicou, “não consigo acreditar cara, meu coração dói ao saber que isso é vdd, q Deus conforte suas famílias, você sempre foi um cara 10, das poucas vezes q saímos juntos vai ficar guardado na memória, Deus esta com você, e está em um lugar melhor, espera a gente ai em cima meu irmão, em breve estaremos juntos novamente”, finalizou.

Outra amiga ao receber a notícia, escreveu: “Meu Deus como é Triste,a perda Família Gottems e bruck estamos de Luto que Deus lhe dê o descanso eterno Primo Eduardo Bruck”.

