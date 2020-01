CCZ anuncia primeira feira de adoções de pets de 2020

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) promove no sábado (25), a primeira feira de adoção de cães e gatos de 2020. A feira acontece na sede da instituição, na Avenida Senador Filinto Müller, 1601, a partir das 8h.

Estarão disponíveis para doação cerca de 60 cães e gatos, filhotes e adultos, em sua maioria, resgatados pelas equipes do CCZ ou por populares, que os encaminharam até o local. A instituição ressalta que todos os animais passaram por exames para avaliar a saúde deles antes de serem colocados à adoção.

A feira de adoções segue até às 17h, e o interessado fazer uma adoção deve ter em mãos um documento oficial com foto, ser maior de 18 anos e estar ciente de suas obrigações com o animal, tanto nos cuidados com a saúde, quanto a segurança dele.

No ato da adoção, o veterinário entrega um documento, carimbado e assinado por ele, explicando quais são os cuidados que o adotante deve tomar com o cachorro ou gato que escolheu. Esse documento também serve como comprovante de adoção.

Serviço

O CCZ está aberto para a visitação de adoção de segunda a sexta, das 17h às 19h, e sábados, domingos e feriados das 14h às 19h. E também disponibiliza serviços de vacinação antirrábica, recolhimento urgente de animais (cães e gatos atropelados, agressores), recolhimento de morcegos e as castrações agendadas, nos sete dias da semana.

