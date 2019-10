Castração de felinos pelo CCZ ganha agendamento online

Os donos de felinos poderão fazer o agendamento da castração do animal no Centro de Controle de Zoonoses e Bem-Estar Animal (CCZ) de Campo Grande através do site :www.campogrande.ms.gov.br/ccz/. A opção estará disponível a partir de domingo (20) com 549 vagas, sendo 382 destinadas à população e 167 a ONGs e protetores independentes.

O sistema de agendamento on-line, lançado em maio deste ano tem maior transparência ao serviço e comodidade aos usuários, que podem fazer o agendamento de qualquer local, utilizando um dispositivo com acesso a internet, seja ele smartphone, computador ou tablet.

O cadastro no site é fácil e intuitivo. Basta o usuário preencher corretamente os dados de endereço, e-mail e número do documento. Para os animais, as informações são de sexo, idade e peso. Através da senha, o cidadão pode escolher uma das datas disponíveis e acessar conforme a necessidade.

Ao comparecer na data agendada para a cirurgia, o cidadão deverá apresentar o comprovante de residência, documentos pessoais, a guia de pagamento do microchip quitado e o protocolo gerado no ato do agendamento online.

Deixe seu Comentário

Leia Também