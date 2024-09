Cerimônia de retorno de manto sagrado Tupinambá acontece na quinta-feira

Acontece na quinta-feira (12), na cidade do Rio de Janeiro, a cerimônia de retorno do manto sagrado Tupinambá, que passou três séculos na Dinamarca, ao Brasil, que contará com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de lideranças do Povo Tupinambá.

O manto, que mete 1,2 metro de comprimento e é feito com penas vermelhas de pássaros guarás fixadas em uma rede de fibras naturais, retornou ao Brasil e chegou ao Museu Nacional localizado no Rio de Janeiro, no dia 11 de julho, e aconteceu após uma articulação entre instituições brasileiras e dinamarquesas.

A cerimônia é promovida pelo Ministério dos Povos Indígenas, em conjunto com os Ministérios da Educação e da Cultura, além de contar com parceria do Ministério das Relações Exteriores.

O evento contará com a presença do Povo Tupinambá, da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e demais autoridades do governo federal, estadual e municipal.

