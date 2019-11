Chuvas deixam mais de 600 pessoas desabrigadas

Marya Eduarda Lobo, com informações da Agência Brasil

Segundo o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, devido às fortes chuvas que caem no estado desde o início da semana, neste sábado (16), 662 pessoas estão desabrigadas em todo o estado. Conforme as informações da corporação, 2 pessoas morreram e 12 ficaram feridas.

Segundo a Defesa Civil, em alguns municípios foram registrados ventos acima dos 70 km/h. Além de Vitória, a capital do estado, foram registradas chuvas acima da média em Cariacica, Alegre e Viana, que declararam situação de emergência devido aos estragos provocados pelas chuvas.

Pelos números atualizados até às 11h, 354 pessoas estão desalojadas e mais de 310 desabrigadas.

Segundo o governo do estado, foram colocadas à disposição dos municípios atingidos kits de higiene, colchões, telhas e cestas básicas para ajudar a população atingida.

O Corpo de Bombeiros recomenda que a população deixe suas residências imediatamente e procure um abrigo seguro caso veja sinais de trincados nas paredes ou deslizamentos próximos.

