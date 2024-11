Cine itinerante chega a Nova Alvorada do Sul

Com entrada gratuita, o projeto "Vizinhança na Praça" acontece neste sábado (9), às 19h na Concha Acústica do Parque Nelson Tereré em Nova Alvorada do Sul.

Estão entre as exibições os filmes, “Curupira, O Herói da Mata”, de Gustavo Santana (animação), “Arte pra Quem?” (experimental), de Carlota Philippsen, “Toada”, de Paulo Henrique Porto (ficção), e “Vamos Brincar?”, de Ramona Rodrigues (documentário).

Com pipoca garantida e uma programação de filmes brasileiros, a TransCine também passa por outras quatro cidades: Rochedo (15.11), Ribas do Rio Pardo (23.11), Sidrolândia (30.11) e, encerrando o ciclo, Campo Grande (7.12). O projeto já percorreu outras duas cidades, Terenos e Jaraguari.

"Levar o cinema até as cidades que não possuem salas de cinema é uma forma de democratizar o acesso à cultura e proporcionar momentos de lazer e reflexão. Queremos que cada sessão da TransCine seja uma oportunidade para as famílias vivenciarem a magia do cinema e, claro, que as pessoas possam se reunir em torno da arte e da cultura," afirma Cátia Santos, produtora audiovisual e uma das coordenadoras da TransCine.

As exibições contam com uma seleção de 28 filmes regionais, sendo exibidos quatro obras em cada cidade. Os filmes são divididos em categorias que vão de documentários a animações, proporcionando uma experiência cinematográfica diversa e envolvente.

Serviço:

Transcine – Vizinhança na Praça

Data: sábado (9.11)

Horário: A partir das 19h

Local: Concha Acústica no Parque Nelson Tereré,

Endereço: Av. Irineu de Souza Araújo

Entrada gratuita

