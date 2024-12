CMO aluga impressoras por R$ 770 mil para o Hospital Militar de Campo Grande

O Comando Militar do Oeste (CMO) firmou um contrato com a empresa PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 770.405,29. O objetivo do acordo é fornecer serviços de outsourcing de impressão para o Hospital Militar de Área de Campo Grande (HMIL).

A contratação envolve a locação de impressoras e equipamentos de digitalização, sem fornecimento de papel, com a modalidade de franquia mensal de páginas, além de excedentes.

O contrato, registrado no Extrato de Contrato nº 25/2024 - UASG 160143, tem vigência de cinco anos. A duração do acordo é de 22 de dezembro de 2024 até 21 de dezembro de 2029.

