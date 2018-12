Carro bate em carreta e capota; três pessoas ficaram feridas

Saiba Mais Geral Acidente causa capotamento na Afonso Pena

Um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (24) na BR-267, no KM 55, entre Bataguassu e o distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, deixou três pessoas feridas.

A colisão aconteceu depois que o veículo HB20 seguia em direção a Bataguassu, quando o condutor acabou batendo na lateral da carreta que seguia no sentido contrário.

Logo depois de bater, o veículo de passeio acabou capotando às margens da rodovia, já o camimhão acabou invadindo a pista contrária e tombou.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local do acidente e depois foram encaminhadas até o Pronto Socorro Municipal por militares do Corpo de Bombeiros.

Além dos bombeiros, Policiais Rodoviários Federais também estiveram no local realizando os levantamentos necessários e sinalizando o trânsito.

