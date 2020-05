Com músicos infectados, Zezé e Luciano estão “livres” do coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Os cantores Zezé di Camargo e Luciano testaram negativo após um baixista que trabalha com eles e um técnico de som contraírem coronavírus, segundo divulgado pela assessoria de imprensa da dupla, nessa terça-feira (26).

Conforme informações do G1, por mensagem, a assessoria explicou que “o músico está com evolução boa. Ele deve receber alta, com fé em Deus, em breve. O outro é um técnico de som que nem precisou ser internado. Todos estão bem”.

Os dois membros da equipe participaram da live que Zezé di Camargo e Luciano fizeram no dia 10 de maio. Porém, a assessoria informou que o músico e o técnico de som só testaram positivo cerca de dez dias depois.

Ainda segundo a assessoria, Zezé e Luciano fizeram os testes apenas por questão de segurança e que estão bem, sem nenhum sintoma.

Deixe seu Comentário

Leia Também