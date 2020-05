SES interdita laboratório que fazia testes falso-positivo para Covid-19

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, anunciou nesta segunda-feira (4) a interdição de um laboratório de análises clinicas por realizar testes falsos para o novo coronavírus (Covid-19), em Campo Grande. As duas unidades da empresa foram lacradas também por não possuírem alvará da Vigilância Sanitária.

A declaração foi realizada na manhã de hoje durante o boletim epidemiológico da Covid-19 no estado pelas redes sociais. “Uma dessas unidades estava realizando o exame RT PCR fora do padrão para nossa população, com isso muitos testes deram falsos positivos”, explicou.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) alerta que população tem autonomia para buscar a realização do teste rápido, em qualquer estabelecimento privado, orientando que o cidadão se certifique que o teste rápido possua essas duas aprovações: Anvisa e INCQS (Instituto Nacional Controle Qualidade em Saúde).

O laboratório em questão terá sete dias para adequar-se à legislação e, assim, voltar a operar em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também