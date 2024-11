Com nomeação, Tiago Botelho volta à Superintendência do Patrimônio da União no MS

O professor e advogado, Tiago Resende Botelho, volta a função de Superintendente do Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul, após quase seis meses afastado.

Tiago havia pedido licença para poder concorrer ao cargo de prefeito em Dourados ao lado de Laerte Tetila, ambos do PT. Como a candidatura ficou em terceiro lugar nas eleições municipais, com a vitória de Marçal Filho (PSDB), o advogado já tinha o aval de que voltaria à Superintendência.

Tiago afirma que retornando, sua prioridade será trabalhar ainda mais em prol das cidades do interior. "Por ser um filho do interior de MS sei o quanto é importante ações do governo federal nas cidades. De imediato quero me reunir com todos os prefeitos e vereadores eleitos e discutir ações para potencializarmos a utilização do patrimônio do governo federal nos municípios. Não quero nenhum imóvel do povo sem a real utilização. A maior atenção será construção de casa, hospitais, escolas, creches e regularização fundiária. Com o governo do estado vamos intensificar as entregas".

A condição foi oficialmente publicada no Diário Oficial da União, e Tiago Botelho que havia saído em maio, retorna ao cargo na gestão do presidente Lula.

