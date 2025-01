Combustível mais caro é empurrado por reajuste do ICMS, explica presidente do Sinpetro

Com o argumento de garantir um sistema fiscal equilibrado, alinhado às flutuações do mercado, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) anunciou o reajuste das alíquota da gasolina e do diesel a partir de 1° de fevereiro, mas posto de combustíveis já faz a alteração de preços na Capital.

De acordo com Edson Lazaroto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS (Sinpetro), o impacto do ICMS sobre a gasolina será de 7,31% e sobre o Diesel será de 5,67%. No preço da gasolina irá refletir em R$ 0,10 centavos e no Diesel em R$ 0,06. “Sempre que ocorre reajuste seja no imposto, como é esse caso, é negativo, porque impacta no bolso do todos nós”, avalia.

"A importação dos combustíveis está defasado em 4,5% sobre a gasolina e 19% sobre o diesel, como colocamos acima esse reajuste não se trata de aumento de preços dos combustíveis, mas sim do imposto sobre eles, no caso ICMS", concluiu Edson Lazaroto.



No último ano, o aumento dos combustíveis teve forte impacto no bolso dos brasileiros. De acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é usado como inflação oficial do país, o etanol subiu 17,58% em 2024, enquanto a gasolina ficou 9,71% mais cara no mesmo período

Na avenida no Coronel Antonino já houve o aumento em razão do reajuste da alíquota do ICMS em R$ 0,8 para a gasolina e R$ 0,6 para o diesel, e conforme o responsável do local, não se sabe se haverá outro reajuste a a partir do dia 1º. A expectativa é que valores fiquem estagnados por enquanto. O etanol também subirá, mas sem previsão de qual será a diferença.

Um posto na Mato Grosso com a avenida Ceará não tem previsão de aumento, pois os valores acompanham a concorrência.

Em outro estabelecimento, na Mato Grosso com a Via Park, vai esperar dia 1º para poder fazer o reajuste, sem especificar valor

