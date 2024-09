'Cometa do século' poderá ser observado em todo o Brasil; veja como observá-lo

O cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), apelidado de “cometa do século”, está se tornando cada vez mais visível no céu noturno. Nesta sexta-feira, o objeto celeste se aproxima de seu "periélio", quando estará com um brilho intenso devido à proximidade com o Sol.

No entanto, segundo o Observatório Nacional, ainda não é possível garantir com exatidão que o cometa será visível a olho nu, já que é difícil de se prever o brilho de objetos do tipo. O brilho de cometas oscila, o que faz com que ele não seja tão brilhante quanto o esperado.

Como observar o Tsuchinshan–ATLAS

Por conta de sua trajetória em relação ao Sol e à Terra, a posição do cometa no céu é diferente a cada dia, e por isso, é recomendado o uso de aplicativos de observação de estrelas para celular como o Star Walk 2 ou o Sky Tonight para encontrar o objeto.

Até o dia 7 de outubro, o Tsuchinshan–ATLAS estará aproximando do Sol e da Terra, o que faz com que ele apareça nas primeiras horas da manhã, no leste, pouco antes do nascer do sol.

Já entre 7 e 11 de outubro, ele ficará muito próximo do Sol, o que dificultará sua visualização, já que o brilho solar ofusca sua imagem. Depois de 12 de outubro, ele se afastará de nosso astro e a posição no céu muda, se tornando visível logo após o pôr do sol, no oeste, perto do horizonte.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também