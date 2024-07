Cometa visível a cada 69 anos poderá ser observado no Brasil neste final de semana

O cometa 13P/Olbers, visível somente uma vez a cada 69 anos, passará mais uma vez perto da Terra neste final de semana, e será visível, principalmente, a partir deste sábado (6), quando será possível observar o corpo celeste com um binóculo.

Apesar de ser visível de todo o Brasil, as regiões Norte e Nordeste serão as mais privilegiadas, que terão a melhor observação do cometa, que mesmo sendo visível do nosso planeta, está na verdade a mais de 280 milhões de quilômetros de distância.

Segundo o Observatório de Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o binóculo será o suficiente para acompanhar o brilho do corpo celeste no céu brasileiro.

Descoberto em 1815 pelo astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers, o cometa 13P/Olbers é marcado por um ponto brilhante bem forte, o que facilita a sua visualização no céu. Vale lembrar que essa pode ser uma oportunidade única na vida de muitos, já que a última vez que ele esteve visível na Terra foi em 1955, e só passará perto da Terra novamente em 2093.

