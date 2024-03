Em tributo, CLC inaugura em junho estátua para homenagear João Carreiro

O cantor, violeiro e compositor João Carreiro que faleceu em janeiro de 2024 ganhará um show em sua homenagem, realizado pelo Circuito de Laço Comprido (CLC), a Comitiva JC – a viola nunca vai morrer, evento contará com inauguração de uma estátua e memorial em homenagem ao cantor, em junho deste ano, durante o 10º Brasileirão de Laço Comprido.

O show ‘Comitiva JC – a viola nunca vai morrer’, vai reunir artistas que cantarão composições de João Carreiro, inclusive inéditas.

Henrique Borges, representante da UP Artistas, contou que esse era um sonho do João Carreiro. “João estava planejando realizar a ‘Comitiva JC’, levando as modas de viola para todo o Brasil, especialmente aqui para MS. Infelizmente, ele não pode realizar e agora nós temos essa missão”.

Borges explicou ainda que a grade de artistas está sendo montada. “Quando falamos com os artistas, todos, sem exceção, querem estar no projeto, mas dependemos de conciliar suas agendas para o show, acreditamos que no próximo mês já divulgaremos os primeiros nomes”.

O diretor do CLC, Abeldes Junior – Pitiço, lembrou que o CLC era a casa de João Carreiro. “Ele escolheu o CLC para viver com a família, lá compôs e gravou suas músicas, então nada mais justo que homenageá-lo, durante o Brasileirão que neste ano completa 10 anos”.

O pintor, escultor e professor de artes Juvenal Irene, que foi o responsável por desenvolver o ‘Monumento do Peão’, em Barretos e foi o artista contratado para criar e executar o projeto da estátua que ficará aberta ao público no CLC em homenagem a João Carreiro.

O projeto da estátua de João Carreiro, que deve ficar pronta em quatro meses, tem 7 metros de altura, feita em sólido de polímeros, carga mineral e fibra de vidro, com aparência de bronze azinhavrado a fogo por corrosão controlada. O custo total é de R$ 91.840,00 mil.

A criação da estátua já foi iniciada por meio de recursos pessoais de amigos do cantor, no entanto, o CLC visando arcar com o restante dos custos, está convidando aqueles que queiram colaborar com a homenagem a realizar uma doação. Entre em contato pelo WhatsApp, através do link.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também