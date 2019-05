Compadre Washigton está internado após assalto

Matheus Henrique, com informações do G1

O cantor Compadre Washigton está internado, desde a madrugada desta segunda-feira (20), no Hospital das Clínicas, em São Paulo, depois de um assalto, logo após de participar da Virada Cultural. O músico caiu e feriu a cabeça.



Segundo a assessoria do cantor, logo após a apresentação, ele esteve em uma lanchonete e foi assaltado na Rua da Consolação. "A produção da banda informou que o músico teve o seu aparelho de telefone roubado e sofreu uma queda que ocasionou um ferimento na cabeça, sendo prontamente encaminhado para uma unidade de saúde.", diz a nota divulgada.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos assaltantes deu uma “rasteira” na vítima e, com o tumulto, os autores fugiram. O caso foi registrado no 78º distrito Policial, em São Paulo.

