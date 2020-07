Comunidade Imaculado Coração de Maria vira Pastoral no domingo

A comunidade Imaculado Coração de Maria em Campo Grande irá anunciar no próximo domingo (2) a criação da área Pastoral independente através da missa que será transmitida no Facebook oficial do templo.

De acordo com a comunidade, a live da Missa no Carandá Bosque será transmitida a partir das 18h30, e será presidida pelo Arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, que anunciará que a Comunidade Imaculado Coração de Maria se tornará uma área pastoral.

A área Pastoral é a etapa de preparação para a comunidade se tornar Paróquia, o que deve acontecer no dia 11 de Outubro, de acordo com o padre Carlos Alberto Pereira que será o pároco do local.

Ao JD1 Notícias, o padre Carlos que é vigário da Sagrado Coração há sete anos, diz estar muito feliz com a nova responsabilidade. “Tenho experiência e sei que o mais importante é evangelizar e procurar fazer com que as pessoas descubram o amor de Deus e se convertam”, declarou o sacerdote.

