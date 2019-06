Concen participa de seminário internacional sobre regulação

A presidente do Concen, Rosimeire Costa e o consultor Ricardo Vidinich (Copel) participaram , em Brasília (DF) do Seminário Internacional de Monitoramento e Avaliação da Regulação, realizado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), na última quarta (29) e quinta-feira (30).

"Estivemos lá por conta da Comissão Regulatória, uma oportunidade de colher boas práticas dos países representados e da OCDE. É importante sempre haver possibilidade de revisar as normas regulatórias e, com base em dados, adequar à realidade que estamos vivenciando. A Aneel fez o primeiro exercício que está em audiência pública que trata da distribuição e agora irá revisar a regulação das Bandeiras Tarifarias. É importante sempre ter em mente o impacto financeiro dessas normas", diz Rosimeire.

O evento visa a troca de experiências no campo do monitoramento, de países como Austrália, Estados Unidos, Chile e México, e avaliação de desempenho regulatório e de políticas públicas com organismos internacionais. Dentre os participantes do evento estiveram presentes o diretor da agência Rodrigo Limp, o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, além do chefe da Divisão de Política Regulatória da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Nick Malyshev.

Deixe seu Comentário

Leia Também