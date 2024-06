Concurso TSE Unificado: inscrições para 389 vagas seguem até o dia 18 de julho

Brenda Leitte, com g1

As inscrições para o concurso público unificado da Justiça Eleitoral começaram nesta terça-feira (4), e vão até o dia 18 de julho de 2024, pelo site do Cebraspe, a banca organizadora.

O processo seletivo, que tem sido chamado de "TSE Unificado", vai preencher 389 vagas de analista e técnico judiciário no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e em 26 TREs (Tribunais Regionais Eleitorais).

Apenas o TRE de Tocantins ficou de fora do edital, publicado no último dia 29, pois já existe outro concurso em andamento no órgão.

Todos os cargos ofertados são de nível superior, e a maioria exige formação em cursos específicos, como direito, serviço social, psicologia, odontologia e medicina (veja o edital). Os salários iniciais variam entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78.

O concurso prevê a reserva de 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

Os interessados em participar do processo seletivo precisam pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 85 para o cargo de técnico judiciário, e de R$ 130 para analista judiciário.

Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.

A previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 22 de setembro deste ano em todo o país. E a seleção terá as seguintes fases:

1 - Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

2 - Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário;

3 - Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de técnico judiciário, da área administrativa e especialidade "agente da polícia judicial";

4 - Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de analista judiciário.

Cronograma

Inscrições: 4/6 a 18/7/2024;

Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 4/6 a 18/7/2024;

Divulgação da consulta aos locais de provas: 6/9/2024;

Aplicação das provas: 22/9/2024;

Divulgação dos gabaritos oficiais: 27/9/2024;

Resultado final das provas: 28/10/2024.

