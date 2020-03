Confira a lista de ganhadores do Nota MS Premiada

O Programa Nota MS Premiada divulgou neste domingo (29), a relação do ganhadores mês de março, disponível no site www.notamspremiada.ms.gov.br .

Dois ganhadores da sena em Campo Grande dividirão o prêmio no valor de R$ 100 mil. Outros 303 ganhadores da quina em Mato Grosso do Sul dividirão o prêmio no valor de R$ 200 mil.



Os ganhadores que dividirão o prêmio de R$ 100 mil, acertaram as mesmas dezenas que foram as sorteadas na Mega-Sena no sábado (28). Para saber se foi contemplado, o consumidor precisa acessar o site e digitar o CPF.



Para resgatar o prêmio o consumidor deve se cadastrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio, que será em 90 dias. O dinheiro será depositado em conta bancária informada pelo consumidor no momento do cadastro.

Se os CPFs emitidos nas notas não se encontrarem na lista do site, o consumidor deve acionar a equipe da central de atendimento por meio do WhatsApp pelo número 3389-7801. Concorreram ao prêmio os consumidores que efetuaram as compras no mês de fevereiro.



Confira as dezenas sorteadas no concurso da Mega- Sena do último sábado: 01,42,44,47,48,53.





