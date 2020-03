AtenÃ§Ã£o: Nota MS Premiada sortearÃ¡ R$ 300 mil neste sÃ¡bado

Saiba Mais Geral Sorteio da Nota MS Premiada permanece neste sábado

O segundo sorteio do Programa Nota MS Premiada acontece neste sábado (28), e de acordo com o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, Amarildo Cruz, “o consumidor sul-mato-grossense pode continuar efetuando suas compras e pedir o CPF na nota fiscal”, disse.

Os consumidores concorrem com as dezenas impressas nas notas fiscais quando ele pedir que conste no documento o seu CPF. O sorteio é pela Mega-Sena, realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF)

Estarão concorrendo os consumidores que efetuaram compras no mês de fevereiro. O consumidor terá de acompanhar o resultado por meio do site para saber se foi sorteado.

O cadastramento no site só poderá ser feito caso o consumidor seja o ganhador. Dúvidas, informações ou reclamações devem ser encaminhadas para o número de WhatsApp 3389-7801.

O programa Nota MS Premiada distribui dois prêmios em dinheiro líquido de imposto de renda. O primeiro deles é de R$ 100 mil para os acertadores de seis dezenas. O segundo é de R$ 200 mil para ganhadores de cinco dezenas. Não havendo sorteados para as seis dezenas o prêmio de R$ 100 mil será somado ao prêmio de R$ 200 mil. E caso não haja ganhadores, os prêmios retornarão ao fundo do programa.

Para resgatar o prêmio o consumidor deve se cadastrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio, que será de 90 dias. O dinheiro será depositado em conta bancária informada pelo contribuinte no momento do cadastro.

No primeiro sorteio do programa Nota MS Premiada, realizado no final de fevereiro deste ano, registrou 295 acertadores, em 42 cidades de Mato Grosso do Sul.

Confira o calendário de sorteios:





