Sorteio da Nota MS Premiada permanece neste sÃ¡bado

O Governo do Estado manteve o segundo sorteio do programa Nota MS Premiada neste sábado (28) por meio da Mega-Sena.

Os consumidores concorrem com as dezenas impressas nas notas fiscais quando pedem a inclusão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no documento.

O programa Nota MS Premiada distribui dois prêmios em dinheiro: R$ 100 mil para os acertadores de seis dezenas e R$ 200 mil para ganhadores de cinco dezenas.

Oconsumidor deverá acompanhar o resultado por meio do site para saber se foi sorteado. Não será exigido documento físico para o recebimento do prêmio.

Para mais dúvidas, informações ou reclamações devem ser encaminhadas para o número de WhatsApp (67) 3389-7801.

