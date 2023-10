Confira o resultado da eleição do Conselho Tutelar de Campo Grande

Campo Grande escolheu ontem (1°) os 40 novos conselheiros tutelares que irão atuar no quadriênio de 2024/2027. A apuração dos votos foi encerrada às 22h25 de domingo, na sede do sede do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

Conforme informações divulgadas pelo CMDCA, seis dos 40 eleitos estão com a com a candidatura impugnada ou em julgamento (subjudice).

Sendo que Adriano Vargas, Daniel Castro, Suelen Leme e Cristiane Souza violaram as regras do pleito, tendo a candidatura impugnada. E Hellen Queiroz e Marcelo Marques estão sub judice. Todos tem o direito de recorrer e apresentar suas defesas, sendo que a decisão será tomada na Justiça.

Confira o nome dos selecionados e quantidade de votos que cada um recebeu:

Anna Paula Falcão B. Machado 1.253 Ana Clara Sanches Sales 789 Ana Cláudia Palmeira 760 Lúcia Maciel 754 Letícia Louveira 748 Carol Marquez Zamboni 747 Débora Machado Castro 711 Tatiane Oliveira 661 Larissa Abdo - Psicóloga 645 Loisa Nascimento 640 Raffael Oliveira Brugeff 640 Syelle Ferreira Correa Pereira 615 Silvana Mônica Da Silva 614 Adriana Marques 607 Renata Carla de Lima 556 Adriano Vargas 538 Aline Ayala 536 Any Gabrieli Ribeiro 534 Cristiane Da Silva Cantieri Santana 513 Suellen Gomes 503 Fernanda Valiente 449 Jacob Alpires Silva Filho 493 Tia Michele 464 Eliane Diniz de Souza 453 Sandra Aparecida De Souza De Jesus Szablewiski 446 Gislaine Spessoto 439 Cristiane Souza 412 Joana Queiroz 411 Professora Nathália Oliveira 404 Huanna Porto 400 Heloisa Oliveira 397 Hellen Queiroz 386 Conselheira Suellen Leme 384 Carol Kalache 380 Suênia De Lima Romeiro 373 Marcelo Marques 365 Bianca Varoni 355 Daniel Castro Lima 355 Mariany Ferreira Macedo 348 Adriana Dias 340

O resultado, divulgado ainda ontem pela Prefeitura de Campo Grande, traz ainda o nome dos 78 suplentes eleitos. A lista completa deve ser publicada no Diário Oficial da Capital na terça-feira (3).



Deixe seu Comentário

Leia Também