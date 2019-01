Confira os locais onde pode ser efetuado o pagamento do IPVA

Da redação com assessoria

O prazo para o pagamento à vista ou primeira parcela do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) encerra no dia 31 de janeiro. Para ajudar o contribuinte, informamos os locais onde as vias podem ser pagas.

Conforme a Superintendência de Administração Tributária (SAT), o pagamento poderá ser feito de várias formas e diretamente nos bancos credenciados que recolhem tributos do Estado de MS, em qualquer Unidade da Federação. São eles: Banco do Brasil, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco (Conta Fácil), Banco Cooperativo Sicredi, Banco Rural, Banco Bradesco e Banco Safra.

Há também a possibilidade de o IPVA ser pago nos pontos de arrecadação do Departamento de Trânsito de MS (Detran); nas agências dos Correios; nas agências Fazendárias (Agenfas) de todo o estado, que possuem caixa bancário; nas unidades do Fácil em Campo Grande (Aero Rancho, Guaicurus, Coronel Antonino e Shopping Bosque dos Ipês), no horário das 8h às 16h.

Quem preferir, pode ainda quitar o débito nos caixas eletrônicos através do código de barras; nas casas lotéricas para valores de até R$ 1.000,00 até as 18h; e para os que desejam ainda mais comodidade, o pagamento pode ser feito por meio da internet ou aplicativos de celulares e tablets dos bancos conveniados.

Deixe seu Comentário

Leia Também