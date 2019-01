Contribuinte que não recebeu carnê do IPVA pode emitir segunda via online

Os contribuintes do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que por algum motivo não receberam a guia para pagamento do tributo podem emitir uma segunda via por meio da internet. A facilidade é disponibilizada pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

A página de autoatendimento traz uma gama variada de informações sobre o IPVA que vão desde autenticidade dos carnês, até legislação sobre o tributo e base de cálculo. De acordo com o secretário de Fazenda, Felipe Mattos, o autoatendimento surge como uma ferramenta que tem por objetivo facilitar e dar agilidade às demandas dos contribuintes sul-mato-grossenses.

Em caso de dúvidas, os contribuintes devem se dirigir às Agências Fazendárias (Agenfas) em seus respectivos municípios, munidos de documentos pessoais e do veículo ou procurar a Unidade de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos/IPVA, que fica em Campo Grande, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 858, das 7h30 às 13h30.

A Secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7513 / 7534 ou 7541 para mais informações.

Data limite

A data limite para pagamento das guias sem multa é dia 31 de janeiro. Para os pagamentos realizados em parcela única, na data de vencimento, o contribuinte tem desconto de 15%. Contudo, a Sefaz informa que o IPVA também pode ser parcelado, sem desconto, observando as datas de vencimento em janeiro, fevereiro, março, abril e maio.

