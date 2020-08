Contra a tercerização, servidores do Detran paralisam nesta sexta-feira

O Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Sindetran-MS) realizará um protesto nesta sexta-feira (14) que ocorrerá das 10h30 às 11h30. A ação é por causa da terceirização do setor de vistoria. Todos estarão de preto e o serviço será paralisado.

A vistoria veicular deixará de ser feita pelo Detran-MS, e ficará nas mãos de empresas particulares. Foi protocolado um processo jurídico para tentar impedir a terceirização, mas até o momento o sindicato não teve nenhum posicionamento. Segundo o Sindetran-MS, a terceirização ocorrerá na próxima segunda-feira (17), e ela prejudicará os funcionários e a população em geral, “não é só uma perda de uma atribuição, é a precarização de um serviço”, afirma Bruno Alves da Silva Nascimento.

Conforme o sindicato, destaca que, desde 2017, quando terminou a licitação para vistoria eletrônica no Detran-MS, o serviço passou a ser oferecido de forma precária, sem instrumentos tecnológicos ou investimentos em modernização e capacitação. E vem sofrendo várias denúncias por parte do Sindetran-MS.

Para o sindicato, a terceirização pode encarecer o serviço, prejudicando a população. Ao mesmo tempo, a vistoria veicular feita diretamente pelo Detran-MS é vista como precária pela falta de investimento tecnológico. “Antes de terceirizar o serviço, a vistoria era gratuita até 2012, diz Bruno Alves”.

