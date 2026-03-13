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COP15 em Campo Grande terÃ¡ esquema reforÃ§ado de seguranÃ§a e mobilidade

Cerca de 100 guardas civis atuam diariamente, com monitoramento integrado e aÃ§Ãµes de trÃ¢nsito para receber delegaÃ§Ãµes internacionais

13 marÃ§o 2026 - 19h33Taynara Menezes
Na área da conferência, três viaturas e pelo menos 12 guardas civis estarão dedicados à segurançaNa Ã¡rea da conferÃªncia, trÃªs viaturas e pelo menos 12 guardas civis estarÃ£o dedicados Ã  seguranÃ§a   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

A 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Selvagens (COP15) contará com um esquema especial de segurança e mobilidade em Campo Grande, entre 22 e 29 de março. Cerca de cem guardas civis atuarão diariamente, distribuídos em hotéis que hospedam delegações internacionais, no Aeroporto Internacional e na sede do evento, na chamada Blue Zone.

Na área da conferência, três viaturas e pelo menos 12 guardas civis estarão dedicados à segurança, com dois agentes bilíngues acompanhando as delegações. Um Centro de Comando Integrado permitirá monitoramento em tempo real das ocorrências, conectando câmeras instaladas no local.

O transporte oficial e o tráfego urbano também receberão atenção especial. Rotas e horários dos ônibus serão monitorados, enquanto agentes de trânsito atuarão em pontos estratégicos e a sinalização viária será reforçada, incluindo placas bilíngues, garantindo fluidez e segurança durante toda a conferência.

COP15

A 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15 da CMS) será realizada de 23 a 29 de março de 2026, em Campo Grande (MS), marcando a primeira vez que o Brasil sediará o evento. A conferência reunirá mais de 2 mil participantes, incluindo representantes de governos, cientistas, organizações internacionais e sociedade civil, para discutir a conservação de espécies migratórias e seus habitats.

O encontro será presidido pelo secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), João Paulo Capobianco, e reunirá as 133 partes signatárias da CMS para definir prioridades, políticas e investimentos necessários à preservação das rotas migratórias. O Brasil, por ser um corredor crucial para diversas espécies, desempenha papel estratégico na conservação, especialmente no Pantanal, considerado um eixo fundamental para a biodiversidade e o turismo sustentável.

A COP15 será um espaço de cooperação internacional de alto nível, reforçando a importância do multilateralismo na preservação da fauna migratória e na prevenção da perda de biodiversidade.

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