Coronel David solicita, e concursos de PM e bombeiros são prorrogados

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou nesta quarta-feira (29), o projeto, solicitado pelo deputado Coronel David, que prorroga por um ano a validade dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

“Fizemos muitas reuniões com o Governo em busca desse resultado, sempre cobrando a celeridade do concurso, atuando fase a fase e sabíamos que os candidatos não poderiam ser prejudicados, mesmo em decorrência da situação de emergência causada pelo novo Covid-19”, afirmou Coronel David.

Segundo o deputado Coronel David, que acompanhou e apoiou os candidatos desde o início do certame, com a aprovação do Projeto de Lei, não haverá prejuízos. “Agradeço ao Governo do Estado por atender esse pedido, visto que a pandemia poderia causar prejuízo no andamento normal dos concursos, bem como a paralisação que nós já tivemos em alguns concursos”, destacou o parlamentar.

Deixe seu Comentário

Leia Também