Corregedoria divulga inscritos para audiência pública sobre taxa cartorária

A Corregedoria-Geral de Justiça divulgou na última quinta-feira (2), os inscritos aprovados e habilitados para participarem da audiência pública sobre taxa cartorária. Também foram disponibilizados a ordem de exposição e o tempo que será concedido para manifestação oral, de cada candidato.

A audiência será realizada no dia nove deste mês, a partir das nove horas da manhã, no plenário do Tribunal de Justiça. O evento será aberto a sociedade, sendo presidida pelo corregedor-geral de justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins, que terá o auxílio de um juiz disponibilizado pela Corregedoria.

A convocação da audiência é para trazer a tona o debate sobre o tema, que é de suma importância e que tem o intuito de alcançar alternativas para a solução de problemas, que também são de interesse público.

A lista dos inscritos pode ser conferida aqui.

