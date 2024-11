Correios lançam Campanha de Natal nesta terça-feira (5)

Uma das maiores ações natalinas, o Papai Noel dos Correios que completa 35 em 2024, será lançado em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (5), em Campo Grande.



O evento será realizado na agência central dos Correios, em Campo Grande, com a presença da Orquestra e Coral Viver Bem, além do Papai Noel, que irá confirmar o recebimento de mais de 6,8 mil cartinhas em Mato Grosso do Sul, das quais mais de 3 mil já foram adotadas por padrinhos corporativos.

A campanha Papai Noel dos Correios disponibiliza para adoção cartinhas escritas por crianças de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do Ensino Fundamental, de instituições sociais e da sociedade. As cartas podem ser adotadas fisicamente nas agências dos Correios participantes ou no blog da campanha , em todos os municípios do Estado.

No site da campanha também é possível cadastrar uma cartinha e verificar os locais de entregas dos brinquedos.



Durante a cerimônia, será realizado ainda o lançamento do selo de Natal em homenagem ao cartunista Ziraldo.

