Criança que torturou e matou animais em 'fazendinha' disse que essa não é a primeira vez

O menino de 9 anos que torturou e matou 23 animais em uma fazendinha de um hospital veterinário de Nova Fátima, no Paraná, no último domingo (13), contou à uma das sócias do local que já tinha cometido maus-tratos contra outros bichos antes do episódio mais recente.

Ao portal de notícias Metrópoles, a veterinária Brenda Rocha contou que, durante conversa com a criança, ela contou que já havia cometido outros atos do tipo no passado, no entanto, não deu mais detalhes e afirmou não saber o motivo de ter matado os animis.

Apesar da crueldade que marcou o caso, Brenda conta que não quer a punição do garoto, e sim que ele receba a ajuda necessária. “Espero que as autoridades responsáveis pela condução do caso consigam prestar o devido auxílio ao autor. Não queremos punição para ninguém, até porque isso não vai trazer os animais [de volta]”, contou a veterinária.

Relembre o caso

No último domingo (13), o menino de 9 anos, acompanhado de um cachorro, invadiu a fazendinha de um hospital veterinário e matou 23 animais de pequeno porte, com sendo arremessados contra a parede, tendo as patas arrancadas e até mesmo sendo esquartejados.

A Polícia Militar foi acionada após o dono do local, o veterinário Lúcio Barreto, encontrar mais de 15 coelhos mortos e outros animais soltos. Nas imagens das câmeras de segurança, ele viu o menino, que havia participado de uma festa de Dia das Crianças, invadindo o local e massacrando os animais.

Apesar do crime, o menino não será punido, já que, segundo a Polícia Civil do Paraná, o caso não tem “implicações criminais”.

As autoridades explicaram que “como uma criança de 9 anos é a autora, não há implicações criminais”, mesmo com o menino sendo responsável pela tortura, esquartejamento e morte de 23 animais.

O caso foi encaminhado para o Conselho Tutelar.

