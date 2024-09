Curso para artistas e empreendedores criativos está com inscrições abertas

O ´I Ciclo de Formação Economia, Cidade e Territórios Criativos´ está com inscrições abertas e gratuitas para artistas, empreendedores e trabalhadores da cultura que atuam em Campo Grande, até 20 de setembro. O projeto está sendo realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, SECTUR (Secretaria de Cultura e Turismo) e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

O ciclo formativo é uma iniciativa inédita enquanto proposta de formação livre e ampliada na Capital Sul-mato-grossense. A formação será composta por um curso com carga horária total de 40 horas, organizados em encontros online gravados, em plataforma web, no formato EAD/autoinstrucional (no qual o aluno aprende no seu próprio ritmo e conforme sua disponibilidade de tempo).

Compõem o ciclo formativo palestras online e também a disponibilização de uma inédita plataforma de conteúdo, que vão compor a carga horária de formação dos participantes. Essa plataforma é uma base de conhecimento, que reúne artigos, livros digitais, vídeos e blog sobre as diferentes temáticas e setores que envolvem a economia criativa. A formação contará ainda com encontros online com palestrantes convidados, com amplas experiências sobre economia e cidades criativas. Ao final, os participantes concluintes receberão certificado de participação pelo email cadastrado.

Veja como se inscrever

As vagas são voltadas para artistas, empreendedores, gestores e trabalhadores da cultura que atuam em Campo Grande e, 20% serão destinadas para afro-indígenas e pessoas de comunidades periféricas. As inscrições estão abertas e seguem até 20 de setembro por este link.

O acesso à plataforma de conteúdo do ciclo formativo será liberado aos inscritos a partir de 24 de setembro; no e-mail informado no ato da inscrição. Mais informações pelo site e pelo email [email protected].

JD1 Notícias

