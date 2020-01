Damares defende filho de Thammy Miranda no Twitter

Priscilla Porangaba, com informações do R7

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu na conta dela no Twitter o filho recém-nascido de Thammy Miranda, Bento, de comentários de usuários da rede social, nessa terça-feira (14).

Ela falou sobre os diversos comentários nas redes sociais e que está lutando para Bento viver em um país melhor. “Apesar de nossas divergências ideológicas, quero que Thammy e Andressa saibam que estamos trabalhando muito para que Bento tenha um país melhor, mais seguro e onde as pessoas sejam respeitadas”, escreveu.

Damares se pronunciou após uma foto postada por Thammy no dia 11 de janeiro somar comentários ofensivos e após usuários do Twitter usarem sua fala sobre meninos vestirem azul e meninas vestirem rosa para provocar Thammy.

Damares ainda pediu que seus seguidores e amigos não compartilhassem palavras negativas contra a criança. “Que este menino lindo seja feliz, amado por todos e que cresça com alegria e muita saúde. Por favor, vamos respeitar o bebê. Peço aos meus seguidores e amigos que não cometam o erro de compartilharem palavras negativas contra o bebê tão somente por pensarem diferente de Thammy”, finalizou.

Polêmica

A polêmica começou depois que Carlos Bolsonaro republicou duas fotos do filho da cantora Gretchen, uma no domingo (12) e outra na segunda-feira (13), em seu próprio perfil.

De lá para cá, as ofensas ganharam força, variando de questionamentos ao gênero de Thammy à saúde mental da criança -para um usuário, por exemplo, ser filho de um homem transexual levaria Bento a desenvolver problemas psicológicos.

Ainda no domingo, Gretchen respondeu a Carlos Bolsonaro e disse que o processaria. A ameaça, porém, não surtiu efeito e o filho do presidente Jair Bolsonaro postou no dia seguinte uma nova foto de Thammy, além de manter a primeira foto postada, removendo apenas a legenda "Felicidades para você e sua família, irmão", que satirizava sua semelhança física com o filho de Gretchen.

"Qual foi o objetivo desse post ridículo na sua página? Você precisa da imagem do meu filho para fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste né? Você realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu que sou mãe dele. Boçal", escreveu.

