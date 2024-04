Daniel Alves faz primeira aparição pública sem a companhia da advogada

Daniel Alves está em liberdade provisória, aguardando a análise dos recursos do seu julgamento, em que foi condenado a quatro anos e meio de prisão, por crime de estrupro.

Ele não havia aparecido em público sem a advogada Inés Guardiola, desde que deixou o presídio de Brians. E hoje (17), foi visto caminhando pelas ruas de Barcelona acompanhado da esposa, a modelo Joana Sanz. O casal foi às compras e depois a um restaurante.

Antes disso, Joana Sanz havia compartilhado uma foto de mãos dadas com Daniel Alves nas redes sociais. Publicação que indicou a volta do casal, que havia terminado por causa da prisão preventiva do brasileiro, em janeiro de 2023.

