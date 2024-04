Esposa de Daniel Alves divide opiniões ao publicar foto com ele

Daniel Alves está em liberdade provisória desde o último dia 25, após ser condenado por estupro, na Espanha. Nesta segunda-feira (01), a esposa dele, a modelo Joana Sanz, publicou na sua página do Instagram uma foto de mãos dadas com ele.

Na imagem, nenhum dos dois mostram o rosto. Durante a apuração do caso e o julgamento, Joana Sanz chegou a deixar as redes sociais, mas as reativou após Daniel Alves ganhar a liberdade provisória.

A mídia espanhola especulou a separação do casal, mas a foto mudou a ideia dos jornais. Com a divulgação do story, muitas pessoas comentaram sobre a foto. Alguns internautas ficaram do lado do "amor venceu", mas outros disseram ser "uma vergonha".

