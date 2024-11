Decreto cria Centro de Detenção Provisória em Aparecida do Taboado

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou o Decreto nº 16.519, no dia 11 de novembro de 2024, criando o Centro de Detenção Provisória (CDP) no município de Aparecida do Taboado. O novo centro tem como objetivo realizar a custódia provisória de pessoas privadas de liberdade, à disposição da Justiça, atendendo a uma decisão judicial transitada em julgado, referente à Ação Civil Pública nº 0002126-92.2010.8.12.0024.

O decreto, assinado pelo governador Eduardo Corrêa Riedel e pelo Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, determina que o CDP será vinculado à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN).

O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira, 12 de novembro, e já está em vigor. O ato é o cumprimento de uma ordem judicial resultante de ação movida pelo MPMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também