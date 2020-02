Deputado quer instituir “Dia da Assembleia de Deus” no MS

Uma das congregações cristãs mais antigas no Brasil, a Assembleia de Deus, pode ganhar uma data a ser comemorada em Mato Grosso do Sul. É o que prevê, o projeto apresentado pelo deputado estadual Evander Vendramini (PP), nesta quinta-feira (20).

“Reitero o compromisso com a população do estado de Mato Grosso do Sul e afirmo que estamos nessa casa para ao povo servir, somos servidores da população, portanto solicito aos nobres pares que aprovem essa propositura em favor do povo e a cidadania”, disse o autor.

Se aprovada, o Dia da Assembleia de Deus será comemorado, anualmente, em 15 de novembro.

A matéria segue para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se obtiver parecer favorável à tramitação na Casa de Leis, o documento será votado em plenário pelos parlamentares.

Caso aprovado, o evento passará a integrar o anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.

