Detran abre leilão de sucata aproveitável com 568 veículos

No leilão da Operação Pátio Zero do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran), aberto na quarta-feira (25), 120 lotes de veículos estão disponíveis para arremate na categoria de sucata aproveitável.

www.cidafixerleiloes.com.br , até 15h do dia 07 de dezembro. Dos veículos, 498 são motocicletas e 70 automóveis. O certame acontece de forma online, realizado pelo portal, até 15h do dia 07 de dezembro.

Conforme o Coordenador de Leilões do Detran-MS, Túlio Brandão, sucata aproveitável são veículos cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o número de identificação veicular e só pessoas jurídicas podem participar.

“Podem participar do leilão, pessoas jurídicas devidamente cadastrada em qualquer Detran de território nacional”, finaliza.

A visitação acontece nos dias 03 e 04 de dezembro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio localizado na Avenida Gury Marques, 7155.

Leilões Abertos

O leilão de circulação iniciado na última terça-feira (17) com 350 motocicletas e 121 automóveis está com visitação aberta entre 26, 27 e 30 de novembro, no pátio localizado na Av. Gury Marques, 7155, em Campo Grande.

Já o leilão de sucata aproveitável, aberto na última segunda-feira (16) com 324 motocicletas e 49 automóveis, está com visitação aberta até o dia 27 de novembro, no pátio localizado na Rua Maria Rosa de Souza, 475, em Dourados.

Ambos estarão abertos até o dia 01 de dezembro e têm o mesmo horário de visitação, sendo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.

