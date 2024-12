Detran-MS realiza quase 3 mil exames práticos na última semana do ano

Em um esforço final, o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) vai realizar quase 3 mil exames práticos para atender a demanda de quem não finalizou os processos abertos em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

No último sábado (21) já foram realizados 300 exames na categoria B, para carro, além de um total de 600 exames agendas por dia nesta segunda-feira (23) para a categoria B, e outros 400 paga as categorias A, motos, e 100 vagas para as categorias C, D e E, que são consideradas altas categorias, na sexta-feira (27).

Além disso, no sábado (28), outros 300 exames práticos da categoria B serão realizados.

O Detran-MS está avisando que o prazo dado pela Senatran finalizaria no dia 31 de dezembro de 2024, além de solicitar que as pessoas que abriram o processo de habilitação durante a pandemia fizessem as aulas e marcasse as provas, para evitar de perder todo o progresso feito para a conquista da primeira habilitação.

Para a Gerente de Exames de Habilitação do Detran-MS, Lina Zeinab, esse aumento é um esforço para atender as pessoas que não conseguiram terminar de habilitação. “Estamos fazendo um esforço grande para que as pessoas que estão na fase final do processo da primeira habilitação consiga agendar as aulas e fazer a prova, sem a necessidade de abrir um novo processo. É o maior número de provas práticas já disponibilizadas pelo Detran em apenas um dia”, detalhou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também