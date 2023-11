Dia Nacional de Combate ao Aedes Aegypti: como se prevenir

Acontece neste domingo (19) o Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti, data símbolo para o enfrentamento do mosquito, que desde 2000 é responsável por cerca de 20 milhões de casos de dengue, Chikungunya e de infecções pelo Zika vírus.

Segundo o Ministério da Saúde, até agosto deste ano, um pouco mais de 1,5 milhão de casos de dengue foram notificados no Brasil.

Apesar disso, a pasta ressalta que o Brasil registrou uma “expressiva queda” de 97% no número de casos notificados de dengue entre abril e setembro deste ano.

“Na 15ª semana do ano, de 9 a 15 de abril, foram registrados 114.255 casos suspeitos da doença. Na 35ª semana, de 27 de agosto e 2 de setembro, houve 3.254 casos de dengue”, informou o ministério à Agência Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), os números de infecções causadas por doenças causadas pelo Aedes aegypti ultrapassaram os 40 mil casos.

Até 14 de novembro, foram confirmados 40.176 casos de dengue e 40 óbitos em decorrência da doença em Mato Grosso do Sul. Na mesma data, o Estado acumulava 1.298 casos e três mortes por Chikungunya e 87 casos confirmados de Zika.

Buscando acabar com as doenças, o Ministério da Saúde fez uma série de recomendações para evitar a proliferação do mosquito. Confira:

- Certificar que caixa d’água e outros reservatórios de água estejam devidamente tampados;

- Retirar folhas ou outro tipo de sujeira que pode gerar acúmulo de água nas calhas;

- Guardar pneus em locais cobertos;

- Guardar garrafas com a boca virada para baixo;

- Realizar limpeza periódica em ralos, canaletas e outros tipos de escoamentos de água;

- Limpar e retirar acúmulo de água de bandejas de ar-condicionado e de geladeiras;

- Lavar as bordas dos recipientes que acumulam água com sabão e escova/bucha;

- Jogar as larvas na terra ou no chão seco;

- Para grandes depósitos de água e outros reservatórios de água para consumo humano é necessária a presença de agente de saúde para aplicação do larvicida;

- Utilizar areia nos pratos de vasos de plantas ou realizar limpeza semanal;

- Retirar água e fazer limpeza periódica em plantas e árvores que podem acumular água, como bambu e bromélias;

- Guardar baldes com a boca virada para baixo;

- Esticar lonas usadas para cobrir objetos, como pneus e entulhos;

- Manter limpas as piscinas;

- Guardar ou jogar no lixo os objetos que podem acumular água: tampas de garrafa, folhas secas, brinquedos;

- Em recipientes com larvas onde não é possível eliminar ou dar a destinação adequada, colocar produtos de limpeza (sabão em pó, detergente, desinfetante e cloro de piscina) e inspecionar semanalmente o recipiente, desde que a água não seja destinada a consumo humano ou animal. É importante solicitar a presença de agente de saúde para realizar o tratamento com larvicida.

