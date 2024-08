Diretor na Suzano será o palestrante do Café com Negócios Fórum CEO

O Café com Negócios realizará no dia 20 de agosto a palestra com Leonardo Pimenta, Diretor de Operações Industriais da Suzano pelo formato Fórum CEO, focado exclusivamente na gestão e direção de empresas.

A Suzano iniciou no dia 21 de julho deste ano, as operações da maior linha única de produção de celulose no mundo em Ribas do Rio Pardo, o Projeto Cerrado, do qual Leonardo Pimenta faz parte.

Através do Fórum CEO os empresários tem oportunidade de realizarem networking de alto valor, se conectarem com diversas personalidades do mundo dos negócios e adquirirem conhecimento sobre gestão e liderança.

Serviço

Evento: Café com Negócios Fórum CEO - com Leonardo Pimenta

Data: 20 de agosto

Horário: 9h

Local: Sebrae-MS (Av. Mato Grosso, 1661 - Centro)

