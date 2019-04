Distritos de Jaraguari serão asfaltados nos próximos dias

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

Moradores de Jaraguari Velho e Bonfim, distritos de Jaraguari, serão contemplados com o asfaltamento de 10,2 quilômetros da MS-244, estrada que interliga as pequenas comunidades cercadas por fazendas de soja e gado. O trecho que será asfaltado beneficia a população que espera há mais de 40 anos pelo asfalto.

“Agora estamos acreditando que o asfalto sai, a gente ouve falar há mais de 40 anos”, relata Lourdes Alves Oliveira, 64 anos, que mora na beira da estrada, em Bonfim.

O asfalto foi compromisso do governador Reinaldo Azambuja durante a campanha eleitoral e ratificado no ano passado, quando visitou Jaraguari para entregar e lançar obras.

No dia 11 de abril a obra orçada em R$ 12,8 milhões, foi publicada no Diário Oficial do Estado. A empresa Engepar Engenharia irá executar os serviços.

Os distritos de Jaraguari Velho e Bonfim são povoados com 350 moradores, a maioria sitiantes, os quais têm dificuldades de escoar para a cidade sua pequena produção. O agronegócio se expande na região, considerada importante bacia leiteira, e os produtores também reclamam da precariedade da estrada, principalmente no período de chuvas. Na semana passada, a Agesul recuperou todo o trecho, que ficou intransitável após forte temporal, incluindo a MS-351.

