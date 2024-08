Eduardo Riedel assume presidência do Codesul

Foi realizada no início da tarde desta quinta-feira (1º), a solenidade de posse do governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, na presidência do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul). O ato aconteceu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Riedel sucederá o governador do Rio Grande do Sul na presidência do Conselho. O exercício da Presidência, que tem gestão anual, é alternado entre os governadores dos quatro estados-membros.

Eduardo Leite destacou a competência de Riedel para assumir a cadeira. "Quero primeiro agradecer pelo acolhimento do Mato Grosso do Sul para com o Rio Grande do Sul diante a catástrofe climática que acometeu o nosso estado. Tenho absoluta certeza que o Eduardo Riedel dará continuidade aos projetos do Codesul que estão em andamento, com muita competência, pois conheço a qualidade do seu trabalho. MS estando no Codesul fortalece o Sul do Brasil, e o Sul do Brasil oferece também ao MS fortalecimento para o desenvolvimento do estado, na medida que o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) vai ajudar também na construção da agencia do fomento de MS, dando um impulso a economia Sul-mato-grossense", afirmou ele.

Riedel falou sobre seu futuro mandato. "Será um ano de mandato e o objetivo é ser guardião dos valores que trouxeram o Codesul até aqui. O legado que eu recebo que são os projetos em andamento, e toda sua história, e claro, nesse período junto a equipe, sempre compartilhando com os governadores as decisões tomadas. Olhar para as regiões e entender como podemos contribuir mais e nos ajudar. Termos um alinhamento de pensamento muito próximo em relação as ações que fazemos em nossos estados", ressaltou o governador.

O governador de MS ainda afirmou ser uma ação de fortalecimento da região, que vai fazer a diferença para os quatro estados, individualmente e no coletivo. "Nesse novo momento com a agência de fomento de Mato Grosso do Sul junto com o BRDE capitalizando recursos, é um novo instrumento de desenvolvimento para o nosso Estado".

Também estiveram presentes os governadores do Codesul, Carlos Massa Ratinho Junior (PR) e Jorginho Mello (SC). "A integração do Mato Grosso do Sul alavanca e fortalece a nossa unidade que já tínhamos. A agência de fomento vai dar condições de melhorias de empresas já instaladas e novas empresas no estado", pontuou Mello.

"É histórico, porque o Mato Grosso do Sul chega para somar. A agência vai atender o pequeno produtor, o médio, o pequeno comerciante e toda a classe. Será um instrumento que vai potencializar a economia de MS e seus municípios”, finalizou Ratinho Junior.

Além da posse, os governadores aproveitaram o encontro para debaterem temas relevantes e em comum aos quatro estados (SC, PR, RS e MS), como o fortalecimento das defesas civis.

O evento teve ainda um momento dedicado ao Projeto Visão Regional 2040, um instrumento para a construção de políticas públicas de longo prazo aos estados que integram o Codesul.

