Em cerimônia, Defensoria de MS entrega novas certidões de nascimento à pessoas trans

Neste Mês do Orgulho LGBTQIA+, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul entregou para 47 travestis e transexuais assistidos em Campo Grande suas novas certidões de nascimento, agora com os nomes escolhidos para suas identidades. O evento foi realizado no auditório da Escola Superior da instituição.

O primeiro subdefensor público-geral, Homero Lupo Medeiros, enfatizou que “esta cerimônia de entrega das certidões é celebração e visibilidade, sublinhando a contínua batalha por igualdade e respeito. Essa ação só foi possível graças a união de esforços de diversas instituições, mas mais que isso, é fruto de uma árdua batalha travada diariamente por essa parcela da população que vive marginalizada nas ruas”.

A iniciativa faz parte da campanha “TRANSformando Histórias”, promovida pela Defensoria Pública de MS desde abril de 2024, oferecendo a oportunidade para pessoas trans e travestis alterarem seus nomes com custo mais acessível, um serviço essencial para aqueles que enfrentam barreiras financeiras.

A coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh), defensora pública Thaisa Raquel Defante, destacou a importância deste momento. “Entregar essas certidões é mais do que um ato burocrático, é um reconhecimento da dignidade e identidade dessas pessoas. Cada novo nome registrado representa uma história de luta e superação”, disse a coordenadora.

