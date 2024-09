Energisa lança sistema de monitoramento e controle da distribuição de energia em MS

A concessionária de energia de Mato Grosso do Sul, Energisa, está implementando o sistema ADMS (Advanced Distribution Management System, que em tradução livre significa: Sistema Avançado de Gerenciamento de Distribuição), para fazer o monitoramento e controle da distribuição de energia em tempo real no estado. O sistema foi explicado durante um workshop para jornalistas na Energisa, durante a manhã desta terça-feira (3), em Campo Grande.

A previsão é que o serviço de implantação seja finalizado até metade de 2027, sendo que está sendo investido aproximadamente R$ 125 milhões, impactando cerca de 8,2 milhões de clientes. As primeiras distribuidoras do Grupo a serem contempladas com o novo sistema serão Energisa Mato Grosso do Sul, Energisa Minas- Rio, Energisa Sul Sudeste e Energisa Paraíba.

O sistema consegue detectar falhas na rede, localizar onde elas ocorrem e ajudar os operadores a resolver o problema, evitando interrupções no fornecimento de energia. Além disso, ajuda na análise de dados para melhorar o desempenho da rede.

O projeto de implantação do ADMS será realizado em duas fases principais. A primeira envolve a implantação das funcionalidades básicas do sistema, incluindo SCADA (Supervisão e Controle em Tempo Real das Redes) e OMS (Gerenciamento de Interrupções). Na segunda fase, o projeto expandirá o uso das funcionalidades e recursos avançados disponíveis na plataforma melhorando ainda mais o de desempenho da rede elétrica.

Capacitação – Para garantir a correta operação do ADMS, aproximadamente 7 mil colaboradores da Energisa serão capacitados ao longo do projeto, entre operadores do sistema, equipes de engenharia e eletricistas de distribuição. Só nesta primeira etapa na Energisa Mato Grosso do Sul, 79 pessoas já foram treinadas, com carga horária de 312 horas, para o funcionamento do sistema.

